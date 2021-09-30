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Kahramankazan’da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, market ve gıda satışı yapılan işletmelere yönelik başlattığı fahiş fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyor.

ANKARA 30.09.2021, 11:05
Kahramankazan’da fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, market ve gıda satışı yapılan işletmelere yönelik başlattığı fahiş fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” çıkışının ardından sıklaştırdığı denetimleri hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, gıda, sebze, meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi üretilen ve satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı. Bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri artıran ekipler, 7/24 esasına göre iş yerlerini denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkarsa kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor.

“Geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rutin olarak yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirterek, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi. Vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oğuz, “Fırsatçılara ve fahiş fiyat artışlarına ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz” diye konuştu.

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