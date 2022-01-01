Kahramankazan’da ekmek kuyruğuna çözüm

Ankara Kahramankazan Belediyesi, halk ekmek satış noktalarında yaşanan kuyruğun önüne geçmek için harekete geçti. Kahramankazan Belediyesi tarafından kurulacak Halk Ekmek satış noktaları vatandaşa hizmet verecek.

Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’in satış noktalarına ekmekleri bilinçli olarak geç ve talep edilen miktarın altında göndermesi nedeniyle büfeler önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların mağdur edildiği yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek için oluşturdukları Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktasından 3 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir adet ekmeği 1,25 TL’ye satışa sunmaya başlayacaklarını açıkladı.

"Ekmek siyaset üstüdür"

Ankara’da uzun zamandır Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfeleri önünde uzayan kuyrukların can sıkıcı bir durum oluşturduğunu belirten Belediye Başkanı Oğuz, bu durumun yalnızca Kahramankazan’da değil tüm ilçelerde yaşandığını söyledi. Buralarda oluşan kuyrukların önüne geçmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’in görevi olduğunu ifade eden Oğuz, bu durumu birçok kez dile getirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Bunun üzerine ilçelerinde bu durumu bir çözüm bulmak amacıyla harekete geçtiklerinin altını çizen Oğuz, şunları kaydetti:

“Vatandaşın sorunu, problemi neredeyse Kahramankazan Belediyesi tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşının yanında durmaya kararlı bir belediyedir. Ekmek üzerinden siyaset yapmak doğru değil, bu durumu bitirmek en başta Ankara Büyükşehir Halk Ekmek’in görevidir. Eğer yapamıyorlarsa ilçe belediyesi olarak biz inisiyatif alıyoruz ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Amacımız vatandaşımızın bütçesine katkı sunmak. Amacımız vatandaşımızın bu soğuk günlerde sokakta kuyrukta beklemelerine engel olmak. Biz esnafımıza biner TL’lik nakdi destek sağlarken de, 500 üniversite öğrencimize aylık 200’er TL burs verirken de, biz çiftçilerimize 500’er TL’lik akaryakıt desteği verirken de aynı amaçla hareket ettik. Bugün de aynı amaçla vatandaşımızı merkeze koyarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun için Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktamızdan 3 Ocak Pazartesi sabahı 1 adet ekmeği 1,25 TL’den vatandaşımıza sunmaya başlayacağız. Ekmek azizdir, mübarektir, siyaset üstüdür. Ekmeği geç getirerek, az sayıda getirerek oluşan kuyruklardan medet ummak acizliktir.”