Kahramankazan’da çocukların ve gençlerin buluşma noktası

Kahramankazan Belediyesi gençlik merkezi ve mahalle kültür evleri geleceğin sanatçıları ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sunuyor. Sanatın birçok dalından teknoloji ve zeka geliştirici aktivitelere kadar çok sayıda alanda kursların verildiği merkezlere ilçedeki çocuk ve gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Kahramankazan Belediyesi gençlik merkezi ve mahalle kültür evlerinde düzenlenen kurslarda satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor. Gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda geleceğin sanatçıları ve bilim insanları yetişiyor. Gençler ve çocuklar kurslarda hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Gençler ve çocuklar yaptıkları çalışmalar ve sergiledikleri performanslarla görenleri adeta büyülüyor. Gençlik merkezi ve mahalle kültür evlerinde bu eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları ve kurslar da düzenleniyor.

"Azimleri bizi de motive ediyor"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gençlik merkezi ve kültür evlerine gençlerin yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Belediye olarak ilçemizdeki kültür, sanat ve eğitim alanlarına özel bir önem veriyoruz. Bu alanda önemli çalışmalara imza atıyoruz” dedi. Kurslara katılan gençlerin mutluluk ve azimlerinin kendilerini de motive ettiğini ifade eden Oğuz, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çocuklarımız burada satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama ve gitar çalıyorlar. Birçok alanda düzenlenen kurslara katılıyorlar. Uzman eğitmenlerimiz kendileriyle birebir ilgileniyor. Gençlerimizin sanat ve kişisel gelişim alanındaki bu heyecanlarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Merkezimizde geleceğin sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesine katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.