Kahramankazan’da 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kahramankazan’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Milli Egemenlik Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından öğrencilerin sergilediği gösteriler izleyenleri hayran bıraktı.

Cumhuriyet Bayramı, Kahramankazan’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlk olarak Milli Egemenlik Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na düzenlenen törenle çelenk bırakıldı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve ilçe protokolü ile siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı. Başkan Oğuz, törenin ardından vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Daha sonra ise Kaymakam Parlar, Başkan Oğuz ve ilçe protokolü kaymakamlıkta bayram dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Etkinlikler kapsamında ilçedeki tüm okulların öğrencilerinin katılımı ile kortej geçit töreni yapıldı. Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileri tarafından da çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in ilan edilmesine ilişkin tiyatro gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Kız öğrencilerin karate ve kick boks gösterisi de heyecanla takip edildi. Okul korosunun seslendirdiği şarkı ve türküler izleyenlerden tam not alırken, seymen ekibi tarafından oynanan Ankara havaları ise Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırdı. Öğrencilerin sergilediği gösteriler büyük alkış alırken, izleyenleri hayran bıraktı. Program, Başkan Oğuz ve ilçe protokolü ile öğrencilerin çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.

“Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak”

Başkan Oğuz yaptığı konuşmada, “Türk milleti olarak en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık, bağımsızlığımızdan asla taviz vermedik. İnanç ve kararlılıkla sürdürdüğümüz istiklal mücadelesini zaferle neticelendirerek tüm dünyaya karşı 98 yıl önce bağımsızlığımızı ilan ettik. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğe emin adımlarla yürüyeceğinden ve sonsuza dek yaşayacağından eminiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere 1071’den bu yana istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.