Kahramankazan’da 2021’de toplam 404 çift dünyaevine girdi

Kahramankazan’da geride bıraktığımız 2021 yılında 404 çift dünyaevine girdi. Çok sayıda çiftin nikahını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz kıydı.

Yaklaşık 58 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan’da 2021 yılında 404 çift dünyaevine girdi. Çiftler, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu’nda kıyılan nikahlarla dünyaevine adım attı. Talepte bulunan çiftlerin nikahları, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle “kahramankazan.bel.tr” internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz da çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Oğuz, kıydığı nikahlarda çok çocuk tavsiyesini çiftlere anımsatarak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

"Kadına karşı şiddetin karşısındayız"

Kıydığı nikahlarda kadına karşı şiddet olaylarına dikkat çeken Oğuz, “Çiftlerimize özellikle de damatlarımıza, kadına karşı şiddet olaylarını anımsatarak, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Onlara karşı her türlü şiddet olayının karşısındayız” ifadelerini kullandı.