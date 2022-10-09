Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlattığı doğalgaz seferberliğinde son durak Yazıbeyli Köyü oldu. Yazıbeyli Köyü’ne doğalgaz hattı döşeme çalışmaları törenle başladı. Böylelikle Kahramankazan’da 13 köy doğalgaza kavuşmuş oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un girişimleriyle ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlatılan doğalgaz seferberliği sürüyor. Seferberlik çerçevede en son Emirgazi Köyü’nde yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından sıra Yazıbeyli Köyü’ne geldi. Yapılan törenle doğalgaz çalışmaları başlatıldı. Kahramankazan’da 13 köy doğalgaza kavuştu.

Doğalgaz seferberliğinin son durağı ise Yazıbeyli Köyü oldu. Yazıbeyli Köyü Kahramankazan’da doğalgaza kavuşan 13.köy oldu. Yazıbeyli Köyü’nün doğalgaza kavuşması için çalışmalar törenle başladı. Törene Başkan Oğuz, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, Başkentgaz yetkilileri ile köy halkı katıldı. Bu çerçevede ilk boru, hat başlangıcında toprağa yatırıldı.

“Gittiğimiz her yerde bir eserimiz olsun istiyoruz”

Oğuz, bu çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından köylerdeki tüm vatandaşların doğalgaza kavuşacağını belirterek, “Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu çerçevede alacağımız kazı tahrip bedellerinden vazgeçtik. Neden vazgeçiyoruz, köylerimiz doğalgaza kavuşsun diye. Köylerimize doğalgaz gelsin diye. Bu uygulamayı Ankara’da yapan ilk belediyeyiz. Şimdi de Yazıbeyli köyümüz inşallah çalışmaların ardından doğalgaza kavuşacak. Yaşadığımız, doğduğumuz bu topraklara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Gittiğimiz her yerde bir eserimiz olsun istiyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kahramankazan’da 41 köy (dış mahalle) bulunduğunu söyleyen Oğuz, doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “İnşallah Aralık ayı sonuna kadar 20 köyümüz doğalgazı yakmaya başlayacak. Önümüzdeki süreçte ise tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak” dedi.

“Doğalgazın rahatlığını yaşayacağız”

Yazıbeyli Köyü sakinleri de, evlerinde doğalgaz kullanmaya başlayacakları günü iple çektiklerini ifade ederek, “Bu bizim için çok önemli bir olay. Köyümüze doğalgaz gelmesini sağlayan Başkanımız Serhat Oğuz ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Köyümüzde inşallah doğalgazın rahatlığını yaşayacağız” diye konuştu.