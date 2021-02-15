Kahramankazan’a AVM müjdesi

Başkent’in Kahramankazan Belediyesi hizmet binasının alt katında yer alan ve belediyenin yanı sıra vatandaşların da hissedarı olduğu alışveriş merkezindeki yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, buradaki dükkânlar bir işletmeci tarafından kiralandı.

Kahramankazan Belediyesi hizmet binasının alt katında yer alan alışveriş merkezinde çalışmalar geçtiğimiz günlerde tamamlanarak, buradaki hak sahibi vatandaşlara dükkânlarının anahtarları düzenlenen törenle verildi. Hak sahibi vatandaşların kendilerine ait olan dükkânları bir işletmeciye kiralamasının ardından, belediye de kendisine ait dükkânların belediye meclisinde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda encümen tarafından düzenlenen ihaleyle aynı işletmeciye kiraladı. Toplam 38 dükkânın bulunduğu alışveriş merkezinin bu kiralamaların ardından, önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi bekleniyor. Böylece Kahramankazan ilk AVM’sine kavuşurken, söz konusu alışveriş merkezinin ilçe ekonomisine ve esnafa büyük bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Kahramankazan’a değer katacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerine değer katacak olan alışveriş merkezinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Alışveriş merkezimizle Kahramankazan’ınımzda bir ilki daha hayata geçirirken, alışveriş merkezimiz sürekli istişare halinde olduğumuz kıymetli esnaflarımıza da büyük katkılar sağlayacak” ifadelerini kullandı.