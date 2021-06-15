Kahramankazan Salı Pazarı’nda Ahilik Kültürü yaşatılıyor

Kahramankazan’ın her hafta salı günleri Ahilik Kültürü’ne uygun olarak dualarla açılan meşhur Salı Pazarı, Ankara’nın değişik ilçelerinden alışveriş için gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde ahilik geleneğini yaşattıklarını ifade ederek, tüm Ankaralıları Salı Pazarı’na davet etti.

Kahramankazan Belediyesi, ilçede her hafta salı günleri kurulan Salı Pazarı’nın açılışını dualar ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile gerçekleştiriyor. Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da pazarın açılış duasına katılıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da pazarcı esnafı ve vatandaşlarla birlikte dua ederek pazarın açılışını gerçekleştiriyor. Din görevlileri eşliğinde yapılan duanın ardından açılan Salı Pazarı’nda vatandaşlar alışveriş yapmaya başlıyor. Pazarda ayrıca, maske, mesafe ve temizlik kuralları sıkı şekilde denetleniyor. Meşhur Salı Pazarı’na Kahramankazan’ın yanı sıra başkentin değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Başkan Oğuz’dan pazara davet

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak ilçe esnafının sürekli olarak yanında olduklarını belirterek, “Pazarcı kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Salı Pazarı’nı dualarla açıyoruz. Ahilik kültürünü ilçemizde yaşatıyoruz. Pazarımızın bereketinin artması için rabbimize dua ediyoruz. Ayrıca, pazarımız sürekli olarak temizleniyor, maske ve mesafe başta olmak üzere tüm kurallar açısından da denetleniyor. Tüm Ankaralıları pazarımıza alışveriş yapmak için davet ediyoruz” diye konuştu.