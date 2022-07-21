Kahramankazan Ovası sarıya boyandı

Kahramankazan Belediyesi’nce yoğun bir tarım potansiyeline sahip olan ilçedeki ayçiçeği üretimini teşvik etmek amacıyla yüzde 75 hibe oranıyla çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla birlikte tarlalar sarıya boyandı. Çiftçilerin büyük bir hassasiyetle yetiştirdikleri ayçiçeklerinin hasadı için gün sayılıyor.

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye’nin yoğun şekilde ayçiçeği yağı ithal ettiği Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın da etkisiyle son dönemde giderek artan ayçiçeği yağı fiyatlarının düşmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir projeye imza atmıştı. Belediye bu çerçevede ayçiçeği üretimini teşvik etmek için ilçedeki çiftçilere yüzde 75 hibe oranıyla yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulunmuştu. Ayçiçeği tohumları, çiftçilere düzenlenen törenle dağıtılmıştı. Tohumlarını alan çiftçiler, bunları ilçede yaklaşık 8 bin dekarlık alanda toprakla buluşturmuştu. Çiftçilerin büyük bir hassasiyetle yetiştirdikleri ayçiçeği tohumları çiçek açtı. Çiçek açan ayçiçekleri tarlaları sarıya boyarken, seyrine doyum olmayan manzaraları da ortaya çıkardı. 8 bin dekarlık alanda yetiştirilen ayçiçeklerinin önümüzdeki günlerde hasadı yapılacak. Çiftçiler hasat için gün sayarken, vatandaşlar da kartpostallık manzaraların oluştuğu tarlaları ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekiyor.

“Fiyatların düşmesi için artırarak devam ettireceğiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ayçiçeği ekilen tarlalarda incelemelerde bulunarak, çiftçilerden bilgi aldı. Tarlaların sapsarı bir görünüme kavuşmasını görmekten son derece mutlu olduklarını ifade eden Oğuz, “Tüm çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Tüm çiftçilerimize bereketli olsun” dedi.

Tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da yağlık ayçiçeği üretiminin artırılarak, ilçelerinin bu alanda Türkiye’de önemli merkezlerden biri haline gelmesini hedeflediklerini söyleyen Oğuz, “Bu yıl 8 bin dönümle başladığımız ayçiçeği seferberliğimizi önümüzdeki yıllarda daha da artırmak istiyoruz. Ayrıca son dönemde giderek artan ayçiçeği yağı fiyatlarının üretimin artırılmasıyla düşmesi noktasında farkındalık sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.