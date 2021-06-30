Kahramankazan girişimcileri çekmeyi sürdürüyor

Ankara’nın sürekli gelişen ve büyüyen ilçesi Kahramankazan, girişimcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi, 57 bin nüfuslu ilçede pandemi sürecinin kapanmalarla birlikte etkisini yoğun olarak hissettirdiği bu yılın ilk 6 ayında 162 yeni işletmeye ruhsat verdi.

Kahramankazan, yılın ilk 6 ayında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediyesi, pandemi sürecinin kapanmalarla birlikte en yoğun olarak yaşandığı 2021’in ilk yarısında başvuruda bulunan 162 yeni işletmeye ruhsat verdi. Yaklaşık 57 bin nüfusa sahip olan ilçede pandemi sürecine rağmen 162 işletmeye ruhsat verilmesi yeni istihdam alanları oluştururken, ekonomiye de canlılık getirdi. İlçede faaliyet göstermek isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe bulunanların yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri bulunuyor.

"Elimizden gelen desteği veriyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman girişimci ve yatırımcılara ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Nüfusumuza oranlandığında ve pandemi süreci dikkate alındığında Kahramankazan’ın girişimci ve yatırımcıların yine ilk tercihleri arasında olduğu görülüyor. Bu durum doğal olarak bizleri çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz” diye konuştu.