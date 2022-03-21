Kahramankazan Belediyesi’nin “Artı Bir” personeli

Down sendromlu Mustafa Özer, azmiyle down sendromlu bireylerin toplumun vazgeçilmez birer parçası olduğunu kanıtlıyor.

Kahramankazan Belediyesi’nin down sendromlu personeli 36 yaşındaki Mustafa Özer, çalışkanlığı ve azmiyle engellerin nasıl aşılabileceğini ortaya koyarken, down sendromlu bireylerin toplumun vazgeçilmez birer parçası olduğunu kanıtlıyor. 13 yıldır görevinin başında olan Özer, “İlçeme katkı verecek bir iş yapıyorum. İşimi severek yaptığım için beni zorlayan hiçbir şey olmuyor” dedi.

Özer, 13 yıldır Kahramankazan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün evrak biriminde çalışıyor. Tecrübesiyle bir yandan mesai arkadaşlarına destek olurken bir yandan da kendi ayaklarının üzerinde durabilmenin gururunu yaşıyor. İş arkadaşlarının “çalışkan, azimli ve disiplinli” olarak tanımladığı Özer, başarısının sırrını ise, “İşimi severek yapıyorum. Evde oturmaktansa hem kendime hem de belediyeme katkı sağlamak bana gurur veriyor. İlçeme katkı verecek bir iş yapıyorum. İşimi severek yaptığım için beni zorlayan hiçbir şey olmuyor” sözleriyle özetledi.

"Sergen Yalçın’la tanışmak istiyor"

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Özer, en büyük tutkusunun Beşiktaş olduğunu belirtti. Özer geçtiğimiz yıl Beşiktaş’ın Süper Lig Şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan Teknik Direktör Sergen Yalçın’la tanışmanın hayalini kuruyor.

"Engel değil farklılık"

Down sendromunun genel yanlış yargının aksine bir hastalık değil, genetik farklılık olduğunu ifade eden Özer, “Vücudumuzda olması gereken kromozom sayısı 46 iken bu sayı bizlerde ise 47. Bu farklılığın nedeni de iki adet olması gereken 21. Kromozomdan bizlerde 3 adet bulunması” sözleriyle down sendromu için toplumun tüm kesimlerinin doğru bilgilenmesi gerektiğini vurguladı. Çalışkanlığı ve azmiyle engellerin nasıl aşılabileceğini ortaya koyarken, down sendromlu bireylerin toplumun vazgeçilmez birer parçası olduğunu kanıtlayan Özer, “Down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 21 Mart’ta kutlanan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.