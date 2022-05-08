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Kahramankazan Belediyesi’nden "beton” gibi proje

Kahramankazan Belediyesi’nin hizmet ve projelerinde kullandığı, ayrıca piyasaya da sattığı beton ve beton ürünlerini ürettiği “KazanBelBeton” şirketi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda gelir sağlayıp istihdam alanı oluşturuyor.

ANKARA 08.05.2022, 11:54
Kahramankazan Belediyesi’nden "beton” gibi proje

Kahramankazan Belediyesi’nin hizmet ve projelerinde kullandığı, ayrıca piyasaya da sattığı beton ve beton ürünlerini ürettiği “KazanBelBeton” şirketi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda gelir sağlayıp istihdam alanı oluşturuyor.

Yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği üretim odaklı uygulamalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi’nin bir süre önce faaliyete başlayan “KazanBelBeton” şirketinde çalışmalar sürüyor. KazanBelBeton, belediyenin hayata geçirdiği hizmet ve projelerde kullandığı beton ve beton ürünlerini kendisi üretiyor. Belediyeye ait 22 dönümlük arazi üzerine kurulan tesiste şimdilik saatte 120 metreküplük beton üretimi yapılırken, üretim kapasitesinin önümüzdeki süreçte artırılması hedefleniyor. Üretilen betonların taşındığı 5 adet mikser aracı ile bu betonların dökümünde kullanılan 1 adet pompa aracı da KazanBelBeton’un araç parkında yer alıyor. Üretim kapasitesine göre bu araç parkının da önümüzdeki süreçte genişletilmesi amaçlanıyor.

KazanBelBeton’da önümüzdeki günlerde beton parke ve beton asfalt imalatı da yapılması için çalışmalar sürüyor. Kahramankazan Belediyesi, burada ürettiği betonu kendi proje ve hizmetlerinde kullandığı gibi piyasaya da satıyor. Belediye böylece dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, ürettiği ürünleri satarak belediyeye gelir sağlamış oluyor. Şu anda 30’a yakın personelin görev yaptığı işletme istihdama da katkı sunuyor.

“Para harcayan değil, para kazanan belediyecilik”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyelerine gelir getirecek örnek projelere imza attıklarını söyledi. Yalnızca para harcayan değil, aynı zamanda para da kazanan bir belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam ettiklerini ifade eden Oğuz, “Daha önce de Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı veren KazanBelNet şirketini kurmuştuk. Hamdolsun internet şirketimiz hem istihdam sağlıyor hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. Şimdi de kendi betonumuzu ürettiğimiz KazanBelBeton ile aynı doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da yine hem istihdam sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de belediyemize gelir getiriyoruz. KazanBelNet ve KazanBelBeton’la önümüzdeki süreçte belediyemizin bütçesinin üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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