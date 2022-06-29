Kahramankazan Belediyesi’nden bayram öncesinde anlamlı kampanya: “Bir Çocuk da Sen Giydir”

Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için "Bir Çocuk da Sen Giydir" kampanyası başlattı. Çocuklara bayram öncesinde bayramı yaşatacak kampanyaya 7 Temmuz’a kadar destek olunabilecek.

Kahramankazan Belediyesi’nce Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için başlatılan "Bir Çocuk da Sen Giydir" kampanyası miniklerin yüzünü güldürecek. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya ilçedeki hayırseverler yoğun ilgi gösteriyor. Hayırsever vatandaşların yaptıkları yardımlar belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere bayram öncesinde ulaştırılacak. Bayramlık kıyafetlerine kavuşacak minikler bayram öncesinde bayramı yaşayacak. Kampanya kapsamında çocuklara, içinde iç çamaşırından çoraba, ayakkabıdan kıyafete kadar birçok eşyanın yer aldığı bayramlık paketleri hediye edilecek. 7 Temmuz’a kadar sürecek kampanyaya destek vermek isteyenler 0312 814 53 00 ve 0537 040 67 59 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.

"Her zaman yanlarındayız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirterek, "Böylesine özel ve anlamlı günlerde özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Başlattığımız kampanya ile bir kar topu yuvarladık. Hemşehrilerimizin yoğun teveccühleriyle bu kar topu inşallah kampanya bitimine kadar çığ haline gelecek. Kampanyamıza destek veren ve verecek olan herkese teşekkür ediyorum. Dar gelirli ailelerimizin ve çocuklarımızın yalnızca bayramlarda değil, her zaman yanındayız" diye konuştu.