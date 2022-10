Kahramankazan Belediyesi’nden 550 çiftçiye buğday ve arpa tohumu desteği

Kahramankazan Belediyesi, 550 çiftçiye 200 ton buğday, 150 ton da arpa olmak üzere toplam 350 ton hibe tohum desteğinde bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin su indirimini gerekçe gösterip bazı sosyal yardımlarla birlikte arpa ve buğday tohumu desteğini veremeyeceğini açıklamasının ardından 550 çiftçiye 200 ton buğday, 150 ton da arpa olmak üzere toplam 350 ton hibe tohum desteğinde bulundu. Bocce sahası için ayrılan alanda düzenlenen törene çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Törene Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam, Zeynep Yıldız, Ankara İl Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin son zamanlarda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini belirterek, “Bir dilim ekmeğimizi sizinle paylaşmak bizim için onurdur, şereftir. Devletimizle ve milletimizle bütünleşmiş hizmet anlayışımızla sizlere elimizden gelen ne varsa sonuna kadar destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye’de internet erişim ve altyapı lisansına sahip tek belediyeyiz”

Törende çiftçilere hitaben konuşan Başkan Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin Kahramankazan Belediyesi’nin bütçesinden 66 kat büyük olduğunu hatırlatarak, "Büyükşehir’de bu işleri organize eden arkadaşlar, ‘İlçe belediyelerinin aklı yeni mi yerine geldi’ diyorlar. Bakın Türkiye’de bir ilki yaparak KazanBelNet’i kurduk. Bugün 5 bin tane abonesi var. Türkiye’de internet erişim ve altyapı lisansına sahip tek belediyeyiz. Kahramankazan’da 26 tane köyümüzün internetini biz veriyoruz. Sonra ‘üreten belediyecilik’ diyoruz. Borçlanmadık, kredi kullanmadık. Kendi öz kaynaklarımızla kurduk değerli kardeşlerim. Cumhuriyet Halk Partisi 2006-2007 senesinde üniversite öğrencilerinin belediye bütçesinden burs almasını mahkemeye taşıdı. Mahkeme de bir karar verdi, saygımız var. Kahramankazan Belediyesi olarak biz dün itibarıyla tam 632 öğrencimize burs verdik. Göreve geldiğimizden bu yana veriyoruz. 5 milyon fidenin üstüne 500 bin de ata tohumlarımızı dağıttık. Sonra Ukrayna-Rusya savaşı gündeme gelince kırsal kalkınmadaki arkadaşlarımız dedi ki, Ziraat Odası başkanımız da sağ olsun getirdi projeyi, ‘Ay çekirdeği hibesi verelim’ dediler. Hemen harekete geçtik ve 8 bin dönüm araziye yağlık ay çekirdeği hibesi verdik. Çiftçimize ilk mazot desteğini biz verdik” diye

konuştu.

“Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçiyi ve vatandaşı yarı yolda bıraktı”

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) faturalarında yüzde 50 indirime gidilmesi için evet oyu verdiklerini kaydeden Başkan Oğuz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Daha ellerimiz aşağıya inmeden ASKİ herkese mesaj atmış. ‘Sosyal yardımları ASKİ’ye yapılan su indirimi nedeniyle veremeyeceğiz’ diye. Yahu aceleniz ne, daha elimiz yukarıdan aşağıya inmedi. Daha bu ayki ASKİ tahakkukları gerçekleşmedi. ASKİ’nin şu an ekim ayında hiçbir gelir kaybı yoktur değerli kardeşlerim. Bunu lütfen İller Bankası’ndan bu ay belediyelere gelen payı yüzde 60 artmıştır. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi 1 milyar aylık İller Bankası’ndan merkezi hükümet ödeneği alıyorsa, bu ödenek 1 milyar 600 milyon olarak bu ay hesaplarına yatmıştır. Şimdi soruyorum, diyorum ki tarımsal hibeleri vermediniz, çiftçiyi yarı yolda bıraktınız. Sosyal yardımları vermediniz, vatandaşı yarı yolda bıraktınız. Kasanıza giren bu kadar parayı ne yaptınız? İşte biz kasamızdaki her kuruşu vatandaşımızla paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Belediyenin gerçek sahibi sizsiniz. Belediyenin kasasındaki her kuruşun sahibi sizsiniz ve bizim sizinle birliğimiz var değerli kardeşlerim. Bir dilim ekmeğimizi sizinle paylaşmak bizim için onurdur, şereftir.”