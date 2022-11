Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki gerçek ihtiyaç sahibi 6 bin 522 aileye 20 ton kırmızı et dağıtıyor

Ankara Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik dağıttığı yardımları ASKİ’deki su indirimini gerekçe gösterip kesmesi üzerine harekete geçti. Belediye, ilçedeki gerçek ihtiyaç sahibi 6 bin 522 aileye 20 ton kırmızı et dağıttı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, arpa ve buğday hibesinden sonra şimdi de ilçede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan et yardımlarına, Büyükşehir’e başvuruda bulunup aldığı et yardımı kesilen vatandaşları da dahil etti. Böylece 6 bin 522 yoksul aile, toplamda 20 ton et yardımından faydalanmış olacak.

İlk etapta ise 3 bin 500 aileye 5 ton et dağıtıldı.

Vatandaşları Kahramankazan Belediyesi rahatlattı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin su ücretlerine yüzde 50 indirim teklifi, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edilmişti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayındaki açıklamasında, mağdur edilen bu vatandaşları rahatlatan bir açıklamada bulundu. Göreve geldiği günden itibaren ihtiyaç sahiplerine et dağıtan Başkan Oğuz, “Belediye olarak bizim ne kadar ekonomik gücümüz varsa, maddi imkanlarımız ne kadarsa, ekmeğimizi bölüşmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Büyükşehir’in mağdur insanlara yönelik kestiği et yardımlarını da biz vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince hijyenik ortamda özenle poşetlenen etler, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Bu amaçla ilk etapta 5 ton et, 3 bin 500 aileye dağıtıldı. Ekipler, mağdur aileler için belirlenen etleri en kısa zamanda teslim etmiş olacak. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları yardımları sürdürmeye kararlı olduklarını belirtirken, şu ifadelere yer verdi:

”İlçemde kimse mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin yardımları kesmesinin ardından hemen harekete geçtik. Büyükşehir’in su indirimini bahane gösterip kestiğini açıkladığı yardımları Kahramankazan Belediyesi olarak biz vereceğimizi duyurduk, yapmaya da başladık. Ekiplerimiz ihtiyaç sahiplerine et paylarını dağıtmaya başladı. Toplamda 6 bin 522 ailemiz et yardımımızdan faydalanacak. Bizim olduğumuz yerde hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Kahramankazan Belediyesi olarak her konuda vatandaşımızın yanındayız.”