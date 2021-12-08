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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’un “10 milyonumuzu ödeyin” çıkışına Sayıştay’dan destek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un Kahramankazan Belediyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı yaklaşık 10 milyon lira tutarındaki zemin tahrip bedelinin iki buçuk yıldır ödenmediği çıkışına Sayıştay raporu ile de destek geldi. Sayıştay’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hazırladığı 2020 denetim raporunda, “Zemin tahrip bedellerinin mevzuat gereği ilgili ilçe belediyelerine aktarılması gerekmektedir” denildi.

ANKARA 08.12.2021, 12:43
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’un “10 milyonumuzu ödeyin” çıkışına Sayıştay’dan destek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un Kahramankazan Belediyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı yaklaşık 10 milyon lira tutarındaki zemin tahrip bedelinin iki buçuk yıldır ödenmediği çıkışına Sayıştay raporu ile de destek geldi. Sayıştay’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hazırladığı 2020 denetim raporunda, “Zemin tahrip bedellerinin mevzuat gereği ilgili ilçe belediyelerine aktarılması gerekmektedir” denildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO’nun 2022 yılı

bütçelerinin oylandığı Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı oturumunda yaptığı konuşmayla konuyu gündeme taşımıştı. Kahramankazan Belediyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 10 milyon TL tutarında zemin

tahrip bedeli alacağı olduğunu ve bu tutarın hakları olmasına rağmen geride kalan iki buçuk yıllık süreçte

ödenmediğini söyleyen Oğuz, “Kahramankazan Belediyesi’nin şu anda altyapı alacağı 10 milyon TL. Burada ilgililerinden peşin olarak tahsil edilmiş bir paradan bahsediyoruz. Kanun gereği bu para Büyükşehir Belediyesi’nin

kasasına giriyor. Siz de bu parayı distribütör gibi hakkı olan ilçelere dağıtmakla mükellefsiniz. Kanun gereği de 15 gün içinde dağıtmanız gerekiyor. Hakkımız olan parayı bile ödemiyorsunuz” demişti.

Sayıştay raporu Başkan Oğuz’u doğruladı

Konu, Sayıştay’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hazırladığı 2020 denetim raporunda da yer aldı. 24 Aralık 2020 tarihinde ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan alanlarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirlerin doğrudan ilgili ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilmesi kararlaştırılmıştı. Sayıştay raporunda, bu tarihten önce Ankara Büyükşehir Belediyesi hesaplarına yatırılmış bulunan ve sokaklarda yapılan kazı çalışmalarına ilişkin olarak tahsil edilen zemin tahrip bedellerinin ilgili ilçe belediyelerine aktarılmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Raporda, “Bazı ilçe belediyelerine aktarılması gereken zemin tahrip bedellerinin yıllar itibarı ile arttığı ve 2020 yılı sonu itibarı ile ilgili belediyelerin 264 milyon 625 bin 935 lira tutarında zemin tahrip payı alacağı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak yönetmelik hükmünün değişiklik tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarına ilişkin olarak tahsil edilmiş bulunan zemin tahrip bedellerinin mevzuat gereği ilgili ilçe belediyelerine aktarılması gerekmektedir” ifadesi yer aldı.

Başkan Oğuz’un bu konudaki çıkışı ve Sayıştay’ın benzer yöndeki raporunun ardından şimdi gözler Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyelerine alacakları olan zemin tahrip bedellerini ne zaman ödeyeceği merak konusu oldu.

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