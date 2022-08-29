Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’dan Zafer Bayramı mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’dan başlayıp Yunan Ordularının İzmir’de denize dökülmesiyle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 100’üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Oğuz mesajında, “Aziz milletimiz hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, bu uğurda canı pahasına mücadele etmiş, tarih boyunca kahramanlık destanları yazmıştır. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi bu kahramanlıklardan biridir. Bu Zaferle, Sultan Alparslan’la kapıları Türklere açılan Anadolu’nun Türklerin ebedi yurdu olduğu tüm dünyaya bir kere daha gösterilmiştir. Biliyoruz ki cesaret bulduklarında Türkleri Anadolu’dan atmak isteyen zihniyet, işbirlikçilerinden aldığı cesaretle tekrarına kalkışmaktan çekinmeyecektir. Bunun son örneğini 15 Temmuz 2016 yılında dış destekli FETÖ’cü hainlerin kalkıştığı darbe girişimiyle yaşadık. Bin yıldır, ecdadın savaş meydanlarında gösterdiği kahramanlığı bugün torunları, milli savunma teknolojileri alanında, büyük ve güçlü Türkiye yolunda yakaladığı başarılarla taçlandırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan liderliğinde kuruluşunun 100’üncü yılına güçlü adımlarla ilerlemektedir. Bu vesileyle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal macadelemizin bütün kahramanlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.