Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’dan eğitim hayatına başlayan miniklere sürpriz

Edebiyat öğretmeni olan Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders başı yapan birinci sınıf öğrencilerini okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Başkan Oğuz, minik öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, eğitim öğretimin ilk gününde ders başı yapan birinci sınıf öğrencilerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek, minik öğrencileri yalnız bırakmayan Oğuz, sınıfa girişinde minik öğrenciler tarafından “Hoş geldin Serhat Öğretmenim” diyerek karşılandı. Oğuz, burada minik öğrencilerle sohbet ederek, okullarını nasıl bulduklarını ve okula alışıp alışamadıklarını sordu. Minik öğrencilere “Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz, geleceğin cumhurbaşkanları, belediye başkanları, polisleri, askerleri, öğretmenlerisiniz. Her zaman yanınızdayız” diyen Oğuz, ayrıca, kırtasiye seti de hediye etti.

Aramızda sıkı bir bağ var

Başkan Oğuz, okuldaki ilk günlerinde minik öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, göreve geldiğinden bu yana ilçelerinde birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye ettiklerini söyledi. Bu uygulamayı bu yıl da sürdürdüklerini ifade eden Oğuz, “Ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı ilk günlerinde yalnız bırakmadık. Onların heyecanlarına mutluluklarına ortak olduk. Yıllarca bizlere ciğerparelerini, evlatlarını emanet eden halkımız, sevgili öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz ile aramızda sıkı bir bağ oluştu. Kahramankazanımız tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanındaki yatırımlarla da adından söz ettiren bir ilçe. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.