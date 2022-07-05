Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’dan ABB Meclisi’nde 37 milyonluk soru

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021 denetim komisyonu raporunda yer alan 37 milyon 805 bin TL nakdi desteğin kimlere ya da hangi kurumlara, hangi kriterlere ve hangi yasal dayanağa göre verildiğini sordu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 2021 denetim komisyonu raporunda yer alan 37 milyon 805 bin TL’lik nakdi desteğin kimlere ya da hangi kurumlara verildiğini sordu. ABB tarafından kendisine verilen cevapta ise bu nakdi desteğin yalnızca 5 milyon TL’lik kısmının 5 spor kulübüne verildiğinin açıklandığını, geri kalan 32 milyon 805 bin TL’lik bölümünün ise kime verildiğine ilişkin net açıklama olmadığını belirten Oğuz, “Biz bunun meclisin vicdanını rahatlatacak şekilde izah edilmesini istiyoruz. 32 milyon 805 bin TL’nin kime, hangi kuruma verildiği belli değil. 5 milyon TL’yi nereye harcadıklarını söylemişler. Kalan 32 milyon TL nereye harcandı” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ilk oturumuna Oğuz, meclisin mayıs ayı oturumunda verdiği soru önergesine, ABB yönetimi tarafından verilen cevaba ilişkin söz aldı. Başkan Oğuz, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “ABB 2021 yılı denetim komisyonu raporunda sayfa 116’da 37 milyon 805 bin TL tutarında nakdi destek verdiği tespit edilmiştir. Bu nakdi destekler. Kimlere ya da hangi kurumlara verilmiştir? Bu kurumlar ya da kişiler hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Bu nakdi desteklerin yasal dayanağı nedir?” sorularını yönelttiğini söyledi.

“32 milyonun kime verildiği belli değil”

Önergede yönelttiği soruların kaynağının ABB’nin 2021 yılı denetim komisyonu raporu olduğunu ifade eden Oğuz, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bize verilen cevap şöyle. Bu 37 milyon 805 bin TL’lik nakdi destek toplamda 17 kuruma verilmiş. Soru önergemize verilen cevapta ise sadece 5 tane spor kulübünün adı zikredilmiş. Bu spor kulüplerine ne kadarlık bir rakam verildiği bize verilen cevapta yok. Ama denetim raporunda, denetim komisyonumuz tespit etmiş onu da 5 milyon TL. Yani işin özü şu. 37 milyon 805 bin TL’lik bir nakdi destek var. Bu desteğin sadece 5 kalemi ve toplamda 5 milyonu spor kulüplerine verilmiş. 32 milyon 805 bin TL’nin kime, hangi kuruma verildiği belli değil. Fakat ABB’nin kayıtlarına baktığınız zaman orada sadece şu ibareyi görüyorsunuz. Dernek ve vakıf yazıyor. Rakam yazmıyor. Sadece dernek vakıf tanımlaması kullanılmış. Soru önergesinde dernek veya vakıf neyse bunlar 17 kurumdan sadece 5 tanesinin adı zikredilmiş. Geriye kalan 12 tane kurumun, derneğin vakfın adı cevap olarak bize verilmemiş. Yasal dayanağını sormuştum. Burada 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi yani amatör spor kulüplerine nakdi destek verilebilir yasal dayanağı zikredilmiş. Hâlbuki denetim komisyonu da bunu sormuş, denetim komisyonunda ise Mansur Bey imzalı başkanlık oluru yasal dayanak gösterilmiş.”

Başkan Oğuz’un önergesine verilen cevapta kime bağışlandığı net olarak açıklanmayan 32 milyon 805 bin TL’nin akıbeti ise merak konusu olurken, gözler ABB yönetiminin vereceği cevaba çevrildi. Oğuz’un önergesine, ABB Başkanı Mansur Yavaş adına Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu imzasıyla verilen cevapta ismi geçen spor kulüplerinin ise ASKi Spor Kulübü Derneği, EGO Spor Kulübü Derneği, FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü Derneği ile Ankara amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na bağlı kulüpler olduğu ifade edildi.