Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, minik öğrencilerle bir araya geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki satranç kursunu tamamlayan ve İstiklal Marşı’nın 100’üncü yıl dönümüyle ilgili kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Oğuz, tek tek ilgilendiği minik misafirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede düzenlenen satranç kursunu tamamlayan minik öğrencileri kabul ederek satranç hakkında sorular sorduğu çocuklara satranç takımı hediye etti. Başkan Oğuz, daha sonra ise İstiklal Marşı’ının kabulünün 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve karakalem resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatına ve İstiklal Marşı’nın yazılma sürecine ilişkin bilgiler verdi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Oğuz, ardından da belediyenin kitap bağışında bulunduğu Hamdi Eriş Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

“İlçemizde çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz”

Başkan Oğuz, ziyaretleri için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, “Sevgili çocuklar ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Bugün bu makamlarda biz varız ama yarın sizler olacaksınız. Sizler geleceğimizsiniz. Sizler yarınımızın ve ülkemizin teminatı, geleceğin büyüklerisiniz. İlçemizde çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kahramankazan önümüzdeki dönemde çocukların ilçesi olacak ve bu alanda hayata geçirilen projelerle Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.