banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe esnafını sık sık ziyaret ederek, “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulunuyor. Esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Oğuz, “Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak” dedi.

ANKARA 28.09.2021, 12:43
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe esnafını sık sık ziyaret ederek, “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulunuyor. Esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Oğuz, “Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Oğuz, esnafla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. “Hayırlı işler bol kazançlar” temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Başkan Oğuz, ziyaretleri sırasında, karşılaştığı vatandaşlara da hal hatır sorarak, sohbet ediyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımızla sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0