Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz: “Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz”

AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Piknik Alanında partide gönüllü görev alan kadınlara hitaben yaptığı konuşmada “Belediyeyi Büyük Ustanın izinde 94 ruhuyla yönetiyoruz” dedi

AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yıl içerisinde tekrarlanan istişare toplantılarının sonuncusu Kahramankazan Piknik Alanında partinin çeşitli kademelerinde gönüllü olarak görev alan yaklaşık 600 kişinin katıldığı istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Çakmak, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Ceylan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldıztepe, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevcan Demir ve partinin yönetim kurulu üyeleri katıldı. İstişare toplantısına çocuklarıyla katılan kadınlar için çeşitli hediye çekilişleri ve yarışmalar düzenlendi. Çocukların, Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a büyük ilgi gösterdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

“94 ruhuyla çalışıyoruz”

Partililere hitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’la bir anısını paylaşarak başlayan Belediye Başkanı Serhat Oğuz “1994 yılında Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra çok güzel bir ortamda Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Ben orada Cumhurbaşkanımıza dedim ki, efendim hiç kimse sizi şans tanımazken bu başarıyı nasıl yakaladınız diye sordum. O da dedi ki, ‘çalınmadık kapı bırakmadık, insanların bize gelmesini beklemedik, sabahtan gece yarılarına kadar toplumun her kesiminden insanları ziyaret ettim, ellerini sıktığım, kucakladım, dinledim, nakış nakış İstanbul sokaklarında davamızı anlattım’ dedi. 2019 yılında yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanımız bizleri Kızılcahamam’da topladı ve sizden bir şey istiyorum dedi. Hepiniz görev yerlerinizde 94 ruhuyla çalışacaksınız dedi. Biz Kahramankazan’da Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği ve onun izinde 94 ruhuyla çalışıyoruz. Yani Allah rızası için çalışıyoruz. Rant merkezli değil, hizmet merkezli çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde biz büyük ustanın çıraklarıyız” diye konuştu.