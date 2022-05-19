Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden Diyarbakır annelerine ziyaret

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri, güneydoğu ziyaretinde şehit aileleri, gaziler ve Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi.

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri, gerçekleştirdikleri güneydoğu ziyaretinde şehit aileleri, gaziler ve Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi. Dernek yetkilileri, HDP’nin Diyarbakır’da bulunan il başkanlığı önünde de açıklamalarda bulundu. Ziyaretin ardından Mardin ve Şanlıurfa’ya geçen dernek üyeleri ve aileler, buradaki tarihi mekanları gezdi. Etkinlikle ilgili dernek adına yapılan açıklamada, “Türkiye‘nin Türk-Kürt sorunu diye bir şeyi yok. Yıllardır kardeş gibi yaşıyoruz. Bunun emperyalist güçlerin bizi birbirimize düşürmek için oynadığı bir oyun olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz” ifadelerine yer verildi.