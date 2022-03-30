Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi projesi hayata geçirildi

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların ürünlere ücretsiz olarak ulaşmasını sağlayan Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi uygulamasını hayata geçirdi.

Kahramankazan Belediyesi, sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlar için yeni bir proje geliştirdi. Belediye bu çerçevede ilçede Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi uygulamasını başlattı. Proje çerçevesinde Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce tespit edilen ilçedeki ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara Kahraman Kart verilecek. İhtiyaç sahipleri böylece, ihtiyaç duydukları ürünleri Kahraman Kart’larıyla ücretsiz olarak Sosyal Destek Merkezi’nden istedikleri zaman temin edebilecek.

Faaliyete başlayan Sosyal Destek Merkezi, bir süpermarket şeklinde tasarlandı. Merkez, içerisinde gıda ürünlerinden temel ihtiyaç maddelerine, kişisel temizlik ürünlerinden kırtasiyeye, giysi ve ayakkabıdan oyuncağa kadar çok geniş bir yelpazedeki ürün grubu yer alıyor. Merkeze gelen ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlar, buradan istedikleri ya da ihtiyaç duydukları ürünlere ulaşabilecek. Vatandaşların bu ürünleri alabilmeleri için kendilerine verilen Kahraman Kart’a puanlar yüklenecek. İhtiyaç sahipleri de bu puanları kullanarak istedikleri ürünleri buradan ücretsiz şekilde alabilecek. Kahraman Kartlara yüklenecek puan miktarları ise ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşların sosyal durumuna göre değişebilecek. Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi projesi çerçevesinde ilk etapta yaklaşık 2 bin vatandaşın faydalanması hesaplanıyor. Bu sayı gelen talep ve ihtiyaçlara göre daha da artabilecek.

“Yaralara merhem olacak”

Kahramanakazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sosyal Destek Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, işleyişe ilişkin bilgi aldı. Oğuz, böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için kendisini tebrik eden vatandaşlarla sohbet etti. Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, “Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. İhtiyaç sahipleri aile ve vatandaşlarımız için ise ayrıca bir hassasiyet gösteriyoruz. Kendilerine yaptığımız sosyal yardımlarımızı artık Sosyal Destek Merkezi’miz ile daha hızlı ve konforlu şekilde koordine edeceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ve vatandaşlarımız bu merkezden içerisinde puan yüklü olan Kahraman Kartları ile istediklerini alabilecek. Biz büyük bir aileyiz, mutluluk paylaşıldıkça çoğalır. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, vatandaşlarımızın yarasına merhem olmak üzere başlattığımız bu çalışma, inşallah kartopu gibi büyüyecek. Bu hayır merkezimiz, iyilik merkezimiz inşallah katlanarak büyüyecek. Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezimiz hayırlı olsun” diye konuştu.