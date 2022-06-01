Kahraman Kart ile 2 bin 700 aileye destek

Kahramankazan Belediyesi’nce hayata geçirilen Sosyal Destek Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaralarına merhem oluyor. İhtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin 700 aile ve vatandaş içinde puan yüklü olan Kahraman Kart’larıyla sosyal destek merkezinde gıdadan temel ihtiyaç maddelerine, giysi ve ayakkabıdan kırtasiyeye kadar çok geniş yelpazedeki ürünlere ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Kahramankazan Belediyesi’nce hayata geçirilen Sosyal Destek Merkezi ve Kahraman Kart projesi, ilçedeki sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara can suyu oluyor. Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce ilk etapta tespit edilen ilçedeki ihtiyaç sahibi 2 bin 700 aile ve vatandaşa Kahraman Kart verildi. İhtiyaç sahipleri, ürünleri içinde puan yüklü olan Kahraman Kart’larıyla ücretsiz olarak Sosyal Destek Merkezi’nden istedikleri zaman temin edebiliyor.

Sosyal Destek Merkezi, bir süpermarket şeklinde tasarlandı. Merkez, içerisinde gıda ürünlerinden temel ihtiyaç maddelerine, kişisel temizlik ürünlerinden kırtasiyeye, giysi ve ayakkabıdan oyuncağa kadar çok geniş bir yelpazedeki ürün grubu yer alıyor. Merkeze gelen ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlar, buradan istedikleri ya da ihtiyaç duydukları ürünlere ulaşabiliyor. Vatandaşların bu ürünleri alabilmeleri için kendilerine verilen Kahraman Kart’a aylık olarak puanlar yükleniyor. İhtiyaç sahipleri de bu puanları kullanarak istedikleri ürünleri buradan ücretsiz şekilde alabiliyor. Kahraman Kartlara yüklenen puan miktarı ise ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşların sosyal durumuna göre belirleniyor. Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi projesi kapsamında ilk etapta yaklaşık 2700 aile ve vatandaşın faydalanıyor. Bu sayı gelen talep ve ihtiyaçlara göre daha da artabilecek.

“Vatandaşlarımız istediği ürünleri alabiliyor”

Kahramanakazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını ifade ederek, “Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Kendilerine yaptığımız sosyal yardımlarımızı artık Sosyal Destek Merkezi’miz ile daha hızlı ve konforlu şekilde koordine ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ve vatandaşlarımız bu merkezden içerisinde puan yüklü olan Kahraman Kartları ile istediklerini alabiliyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, vatandaşlarımızın yarasına merhem olmak üzere başlattığımız bu çalışma, inşallah hayırseverlerin de katkısıyla daha da büyüyecek” diye konuştu.