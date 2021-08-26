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Kadınlardan ağaçlara rengarenk dokunuş

Keçiören Belediyesi tarafından ağaç sevgisine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hayata geçirilen ‘Parka Hanımeli Değdi’ projesi ile Keçiörenli kadınlar ilçedeki ağaçları tığ işlemeli rengarenk motiflerle süsledi.

ANKARA 26.08.2021, 10:50
Kadınlardan ağaçlara rengarenk dokunuş

Keçiören Belediyesi tarafından ağaç sevgisine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hayata geçirilen ‘Parka Hanımeli Değdi’ projesi ile Keçiörenli kadınlar ilçedeki ağaçları tığ işlemeli rengarenk motiflerle süsledi.

‘Parka Hanımeli Değdi’ etkinliği ile toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ege ve Akdeniz’de yaşanan orman yangınlarından sonra ağaçlarımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Doğa ve ağaç sevgisine karşı farkındalığı artırmak için düzenlediğimiz etkinliğimizde aynı zamanda kadına yönelik şiddetin son bulmasına ve kadın elinin değdiği her şeyin ne kadar güzelleştiğine de dikkati çektik” dedi.

İlçede Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Keçiören’in birçok noktasından gelen kadınlar çocuklarıyla birlikte katıldı. Parka kurulan stant ve kamelyalarda müzik eşliğinde tığ işlemeli örgülerle bireysel olarak meziyetini gösteren kadınların el emeği göz nuru nakışları ağaçları rengârenk bir görünüme kavuşturdu. Yoğun ilgi gören etkinlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edilirken, minikler yüz boyama faaliyetiyle de keyifli anlar yaşadı.

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