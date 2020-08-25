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Kadınlar üretecek, Akyurt kazanacak

AKYURT BELEDİYE BAŞKANI HİLAL AYIK’IN PROJELERİNDEN OLAN AKYURT KADIN KOOPERATİFİNİN KURULUŞUNUN ARDINDAN İLK GENEL KURULU BELEDİYEYE AİT ANKARA EVİ’NDE YAPILDI. KADINLARIN ÜRÜNLERİNİ ÜRETEBİLMELERİ İÇİN BAĞ VE BAHÇE ALANLARI BELİRLENDİ, GEÇMİŞTE ÜZÜM BAĞLARI İLE BİLİNEN İLÇEDE ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN İSE 25 DÖNÜMLÜK ALAN AYRILDI.

ANKARA 25.08.2020, 10:28
Kadınlar üretecek, Akyurt kazanacak

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın projelerinden olan Akyurt Kadın Kooperatifinin kuruluşunun ardından ilk genel kurulu Belediyeye ait Ankara Evi’nde yapıldı. Kadınların ürünlerini üretebilmeleri için bağ ve bahçe alanları belirlendi, geçmişte üzüm bağları ile bilinen ilçede üzüm yetiştiriciliği için ise 25 dönümlük alan ayrıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın da katıldığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu oluşturuldu. 13 üyeden oluşan Akyurt Kadın Kooperatifi, doğal tarım ve hayvancılık ürünlerinin bir çatı altında tüketiciye doğrudan ulaşmasını amaçlıyor. Akyurt Belediyesi’nin desteklediği kadın kooperatifi sebze ve meyve üretiminin yanı sıra kadınların el becerilerine göre hazırladığı ürünlerin pazarlanması için çalışmalar yürütecek.

"Ana tesis inşaasına önümüzdeki yıl başlanacak"

Genel kurulun ardından Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Güzelhisar mahallesinde hazır bulunan stantların önümüzdeki hafta hizmete açılarak aktif hale geleceğini belirtti. Hazırlanacak olan projelerde kalkınma ajansı ve bakanlıkların sunacağı desteklerden yararlanmak istediklerini belirten Ayık, “Genel kurulumuzu tamamladık. Uzun bir ön çalışmanın ardından kooperatifimiz Allah’ın izniyle faaliyetlerine başlayacak. Üretim faaliyetleri kapsamında kendimize ait bir seramız olacak ve toplanan ürünlerden kurutma işlemine tabi tutulacaklar için kurutma tesisi yapacağız. 13 üye ile yola çıktık. Havalimanı yolunda Belediyemize ait arazide yapmayı planladığımız ana tesisimizin inşasına ise önümüzdeki yıl başlıyoruz. Projesi hazır. Kooperatifimizi doğal ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasıyla faaliyete geçirdikten sonra, devlet desteklerinden faydalanarak büyütmeyi planlıyoruz. Bunun için de kalkınma ajansları ve bakanlıklarımıza sunacağımız projelerle destek almayı planlamaktayız" ifadelerini kullandı.

"Doğallık sofralara taşınacak"

Bakliyat, kurutulmuş kış sebzeleri, reçeller, pekmez gibi ürünleri üretebilmek için daha önce bağ ve bahçelerin yerlerini belirlediklerini sözlerine ekleyen Başkan Hilal Ayık açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu kapsamda 25 dönüm üzüm bağımız olacak. Başta da söylediğim gibi önümüzdeki hafta Güzelhisar mahallemizdeki standlarımızda sezonun ürünlerinin satışına başlanacak. Kadınlarımız artık evinde oturmayacak. Çok sayıda projemiz var ve kadınlarımız için ilkini hayata geçirdik. Katkısız ürünlerin önemi günümüzde en üst seviyeye çıktı. Doğallığı sofralara taşıyacak bu girişimimizin Akyurt’a ve Ankara’ya hayırlı olmasını diliyorum. Bize bu projemizde destek veren kadın girişimcilerimize de özellikle teşekkür ediyorum. İlk adımı attık. Allah utandırmasın.”

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