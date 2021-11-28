Kadınlar koğuşundan kadınlar atölyesine

Ulucanlar Cezaevi’nin geçmişteki kadınlar koğuşu, artık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi olarak hizmet veriyor. Altındağ Belediyesi, yaptığı yeni düzenleme ile kadınlar koğuşunun kapılarını bu kez kadınların eğitimi için açtı.

Hacettepe Mahallesi’ndeki Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, Ulucanlar Cezaevi’nin 12’nci koğuşuna taşındı. Merkez, bundan böyle Ulucanlar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi adıyla kadınlara kapılarını açacak. Yapılan yeni düzenlemeden merkez üyelerinin çok memnun olduğunu aktaran Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Mahalledeki tüm kadınlarımızı bu merkezden faydalanmaya davet ediyorum. Burası Altındağlı kadınların mesleki eğitimler gördüğü bir okul. Kadınlar burada aldıkları eğitimler sayesinde ev ekonomilerine de katkı sunabilecek. Merkezde mesleki eğitimlerin yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetler de yer alıyor” açıklamasında bulundu.

“Kadın koğuşunun kapısını yine kadınlar için açtık”

Kadınlar koğuşu olarak bilinen 12’nci koğuşun geçmişte kadınların kaldığı, pek çok acının yaşandığı kadın cezaevi olduğunu belirten Başkan Balcı, “Bu anlamlı yerin en anlamlı şekilde kullanılması için elimizden geleni yaptık. Buranın kapısını yine kadınlar için açtık. Ama kadınlar bu kez eğitim almak için geliyorlar. Burada hobi ve meslek edindirme kurslarına katılarak, iş ve meslek öğreniyorlar. Geleceğe umutla bakıyorlar” ifadelerini kullandı.