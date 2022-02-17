’Kadın Kadına Aile Sohbetleri’nin konuğu Hilal Çorbacıoğlu oldu

Sincan Belediyesi’nin bu ay dördüncüsü düzenlenen ’Kadın Kadına Aile Sohbetleri’nin konuğu Aile Danışmanı ve Yazar Hilal Çorbacıoğlu oldu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen ‘Kadın Kadına Aile Sohbetleri’nin dördüncüsü Sincan’da gerçekleşti. Türk sanat müziği dinletisi ile başlayan programın konuğu Aile Danışmanı ve Yazar Hilal Çorbacıoğlu oldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Emine Ercan, “Sincanlı hanımefendilerle birlikte sosyal hayata dair manevi sohbetler gerçekleştiriyoruz. Manevi değerlerimizi yeniden hatırlamak amacıyla pek çok konuda konuklarımızdan bilgiler alıyoruz” dedi.

Başkan Ercan da programa katılarak katılımcıları selamladı. Ercan, “Sincan’da yaşayan kadınlarımızın hem sosyalleşmesini hem de alanında uzman misafirlerimizle aile hayatı, çocuk bakımı, aile içi iletişim gibi faydalı konularda seminer imkanı sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Her türlü değişim insanın kendisinden başlıyor”

Çorbacıoğlu, konuşmasında aile hayatına ilişkin önemli noktalara değindi. İyi bir aile, örnek bir birey ve hayırlı evlatlar yetiştirme konularına ilişkin ipuçları veren Çorbacıoğlu, toplumun inşasında en temel kavramın aile olduğuna dikkat çekerek, “Aile sığındığımız yerdir. Ailemiz kendimizi huzurlu hissettiğimiz yer değilse değiştirmemiz lazım. Nereden başlamalıyız? Her türlü değişim insanın kendisinden başlıyor. Başkasını değiştirmek çok daha zor. İlk önce değişim bizden başlayacak” ifadelerini kullandı.

“Doğru iletişim kurmalıyız”

Sağlıklı bir aile hayatı için bireylerin doğru iletişim kurması gerektiğine dikkati çeken Çorbacıoğlu, doğru iletişimin yollarını anlattı. “Eşinize trip atmayın” tavsiyesinde bulunan Çorbacıoğlu, “Çok az dinliyor, çokça konuşuyoruz. Başkasını dinlerken bile ne konuşacağımızı düşünüyoruz. Can kulağı ile dinlemediğimiz için de karşımızdakini duymuyoruz. Göz göze bakmak, diz dize oturmak, can kulağı ile dinlemek, karşınızdaki ne diyor bunu anlamak lazım yargılamadan suçlamadan. Sürekli eşinize küsüp trip atmayın. Şikayet ettikçe derdiniz artar, şükrettikçe başınıza gelen nimetler artar. Eşinizi suçlamak, yargılamak yerine ‘Bu davranışından rahatsız oldum’ diye spesifik bir şey söylemeliyiz” diye konuştu.