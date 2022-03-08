Kadın Danışma Birimi’nin 7.’si AŞTİ’de açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Kadın Danışma Birimi”nin 7’nci şubesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ haftasında açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘kadın dostu’ uygulamalarla Başkent’te yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı ayrımı yapmadan kadınlara pek çok konuda destek sağlamak amacıyla AŞTİ’de hizmet verecek Kadın Danışma Birimi’nin açılışına; Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, Büyükşehir Meclis Üyesi Lale Bektaş, BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İhtiyaç doğrultusunda birçok konuda ücretsiz destek

FOMGET Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri ile renklenen açılışta AŞTİ Kadın Danışma Birimi; kadınlara ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik destekten şiddetle mücadele desteğine, hukuki danışmanlıktan barınma desteğine kadar birçok konuda ücretsiz destek sağlayacak. Gençlik Parkı içinde yüz yüze görüşme imkânının olduğu Kadın Danışma Merkezi’ne ulaşım sağlamakta zorlanan ya da uzak ilçelerde oturan kadınlara Keçiören, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk, Ayaş, Hasanoğlan ve son olarak AŞTİ’de oluşturulan birimler aracılığıyla hizmet veriliyor.

“Her kadına hizmet götürmekle yükümlüyüz”

Açılışta konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, “Büyükşehir Belediyesi olarak kadın ve aileye yönelik çalışmalara oldukça önem veriyoruz. Sadece Başkentli kadınların değil bize ulaşan her kadına hizmet götürmekle yükümlüyüz. Bu nedenle 7’nci Kadın Danışma Birimi’nin AŞTİ’de bulunması oldukça kritik. Bir şekilde yolu transfer merkezine düşen kadınlara ulaşmak, doğru bir şekilde yönlendirmek ve gerekli her türlü desteği sağlamak için buradayız” dedi.

“Kadınların müracaat edebileceği bir birim açmaktan mutluluk duyuyoruz”

Kadın Danışma Birimi’nin AŞTİ’deki açılısında söz alan BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya ise “Kadın Danışma Birimi’nin AŞTİ şubesini açmış bulunmaktayız. İlgili daire başkanlığımızla birlikte böyle bir organizasyonun içinde yer almaktan mutluyuz. Ankara’nın giriş kapılarından biri olan otogarımızda kadınların müracaat edebileceği bir birim açmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.