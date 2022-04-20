JASAT’tan Başkent’te 16 nokta operasyon

Ankara’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda 13-19 Nisan tarihleri arasında 16 operasyon gerçekleştirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde 13-19 Nisan tarihleri arasında 16 nokta operasyon gerçekleştirildi. İlk olarak 23 Mart tarihinde Yenimahalle İlçesi Yakacık Mahallesi’nde inşaatta yaşanan hırsızlık olayı üzerine JASAT incelemeler başlattı. Başlatılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayının Y.A. adlı şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilip, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

26 Mart tarihinde ise Çubuk’ta hayvan hırsızlığı yaşanması üzerine JASAT olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlığı E.T. ve H.T. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilip haklarında adli işlemler başlatıldı.

31 Mart tarihinde de Etimesgut’un Turkuaz Mahallesi’nde haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınmasına üzerine başlatılan soruşturmada H.A. ve M.A. adlı şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

6 Nisan’da Mamak’ın Kıbrısköy Mahallesi’nde de haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı yaşandı. JASAT tarafından yapılan incelemede hırsızlığı R.K., K.K. ve A.D. adlı şüpheli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Haklarında adli işlem başlatılan R.K., K.K. ve A.D. tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

11 Nisan tarihinde ise Çubuk’ta bir bahçede hırsızlık yaşanmasının üzerine JASAT olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda Y.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

12 Nisan tarihinde Sincan’ın Malıköy Mahallesi’nde şantiyeye hırsız girmesi sonucu S.Ç. isimli şüpheli bir şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. Yine aynı gün Polatlı İlçesi Üçpınar Mahallesi’nde bir adet küçükbaş hayvan çalınması üzerine JASAT ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda hırsızlığı M.A., A.D. ve S.E. adlı şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit etti ve şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

13 Nisan’da ise Çubuk’ta bir işletmede hırsızlık yaşanmasının üzerine JASAT’ın başlattığı soruşturmada Y.A. adlı şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı gün Gölbaşı’nın Oğulbey Mahallesi’nde büyükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleşti. Olayın B.Y., K.M. ve G.Y. adlı şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

15 Nisan’da Sincan’ın Çökören Mahallesi’nde bir bahçede yaşanan hırsızlık olayı üzerine başlatılan incelemelerde H.T. adlı şüpheli bir şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. Aynı gün aynı olay Gölbaşı’nın Tuluntaş Mahallesi’nde de gerçekleşti. Hırsızlığı E.E. ve P.E. adlı şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nde gerçekleşen kablo hırsızlığı üzerine M.A. adlı bir şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Fatih Mahallesi’nde ise inşaat firmasına ait şantiye alanına hırsız girmesi üzerine A.S. isimli bir şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

16 Nisan’da da Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nde şantiyeye hırsız girmesi sonucu S.T.K, B.Ç ve M.E. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

17 Nisan’da ise Gölbaşı’nın Günalan Mahallesi’nde bir işletmeye hırsız girdi. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlığı M.D. ve S.D adlı şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde, JASAT tarafından 16 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 25 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış ve 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.