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Jandarmadan hayvan bakımevlerine ziyaret

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Sincan Belediyesi Geçici Bakımevi’ni ziyaret ederek, kedi bakımevi açılışına katıldı.

ANKARA 04.10.2021, 18:15
Jandarmadan hayvan bakımevlerine ziyaret

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Sincan Belediyesi Geçici Bakımevi’ni ziyaret ederek, kedi bakımevi açılışına katıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Sincan Belediyesi Geçici Bakımevi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Kedi Bakımevi’nin açılışına katıldı. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde sokak hayvanlarının barınma ve beslenme hususlarında alınacak önlemler, yürütülen çalışmalar konusunda ilgili kurum ve STK’larla görüşmeler yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından birçok kurum ve kuruluşun katıldığı etkinlikte hayvanların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları ve hayvanlara karşı işlenen suçlarda jandarmanın etkinliği hususlarında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

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