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Jandarma’dan “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı 70 anne ve anne adayına “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verdi.
ANKARA 20.04.2022, 15:24
Ankara İl Jandarma Komutanlığı 70 anne ve anne adayına “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verdi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 18 Nisan tarihinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Polatlı ilçesi Kaymakamlık Binası Seminer Salonunda Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan’ın da katılımıyla 70 anne ve anne adayına “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verdi.