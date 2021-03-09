İyileştirilen puhu baykuşu doğaya bırakıldı

Kahramankazan Belediyesi, dikenli tele takılarak kanadından yaralanan ve uçamayacak halde buldukları puhu baykuşunu tedavi ederek yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan sevimli kuş yeniden doğaya salındı.

Sokakta ve doğada yaşayan can dostlarına düzenli olarak mama ve yem bırakan Kahramankazan Belediyesi, son olarak yaralı halde bulunan bir puhu baykuşu yaşama döndürdü. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, bir puhu baykuşu yaralı halde buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, baykuşu Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Dikenli tele takılarak kanadından yaralandığı belirlenin puhu baykuşu, veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Tedavisinin ardından bir süre daha merkezde misafir edilen kuşun, kaybettiği gücünü toplaması sağlandı. Sağlığına kavuşan baykuş, daha sonra yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı.

“Dostumuzun tekrar yaşam alanına dönmesine çok sevindik”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı son derece duyarlı olduklarını söyledi. Başkan Oğuz, “Bizlere Allah’ın emaneti olan, aynı doğayı ve yaşam alanını paylaştığımız can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle bu süreçte cadde ve sokakların da boş kalmasıyla dostlarımızın aç kalmamaları için çalışmalarımızı sıklaştırdık. Dostlarımıza düzenli aralıklarla mama, yem ve su bırakıyoruz. Ayrıca, ilçemizin coğrafi yapısı gereği doğada yaşayan dostlarımızla da ilgileniyoruz. Ekiplerimiz son olarak sevimli dostumuz puhu baykuşun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar yaşam alanına dönmesine çok sevindik” diye konuştu.