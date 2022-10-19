İYİ Partili Ağıralioğlu: “Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda milletvekilleri soruları cevaplandırdı. Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklaması halinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de adaylığını açıklayacağına yönelik sözlerine ilişkin soruya, “Her partinin başkanı potansiyel olarak memleketi yönetmeye namzet bir iradeyi temsil eder. Parti olarak da, ittifak olarak da hukukumuzu koruyoruz hem de tek başına memleketin sorumluluğunu taşıma müktesebatı taşıyoruz. Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi” cevabını verdi.

“Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır”

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Akşener’in yanında olduklarını belirterek, “Sayın genel başkanımıza doğrudan iletilen bir talep yok. Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. İYİ Parti olarak da gönlümüzde yatan bu. Sayın genel başkanımızın iradesine saygı duyacağız” ifadelerini kullandı.