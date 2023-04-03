İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: “Toplum bir infiale uyandı ama kovalamaca adı altında söz konusu şahıs mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, “Toplum bir infiale uyandı ama kovalamaca adı altında söz konusu şahıs mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu partisinin genel merkezinde haftalık basın açıklaması gerçekleştirdi. Zorlu’nun gündeminde İYİ Parti İstanbul İl Parti binasına gerçekleştirilen saldırı yer aldı.

“Bu olay aslında sadece İYİ Parti’ye yapılmış bir saldırı değil”

İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı binasına gerçekleşen saldırının üzücü bir durum olduğunu dile getiren Zorlu, “Bu olay aslında sadece İYİ Parti’ye yapılmış bir saldırı değil. Karanlıkta kalmasıyla birlikte geçmiş dönemlerde buna benzer olaylarla karşılaşmış büyük milletimizin yakın gelecekte neyle karşı karşıya olduğunu da gösteren çok önemli bir ipucu olarak hepimizin karşısında duruyor. Onun için bu yapılan saldırı olay ve ardından yetkililerin açıklamaları doğrultusunda bu hususları sizlerle paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir kişi bulundurma ruhsatlı tabancasıyla hırsızları kovalarken bizim binamıza iki kurşun isabet ediyor”

İstanbul İl Başkanlığı binasının çevresine ait fotoğrafları gösteren Zorlu, “Burası İstanbul’da İYİ Parti il binamızın olduğu nokta. Hemen karşısına da bir inşaat görüyorsunuz. Şimdi yetkili makamların bu olayın ardından yaptıkları soruşturma neticesinde kamuoyuna açıkladıkları husus şudur; burada bir hırsızlık vakası oluyor akşam saatlerinde ve burada inşaatta görevli bir kişi bulundurma ruhsatlı tabancasıyla hırsızları kovalarken bizim binamıza iki kurşun isabet ediyor. Şimdi arada bir D100 karayolu var. İnşaatın olduğu bölümün hemen ön tarafında yaklaşık elli metre yüksekliğinde bir istinat duvarı var” diye konuştu.