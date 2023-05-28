Son Dakika
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara’da oyunu kullandı
İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ VE ANKARA MİLLETVEKİLİ KÜRŞAD ZORLU, İKİNCİ TUR SEÇİMLERİNDE OYUNU ANKARA’DA KULLANDI.
ANKARA 28.05.2023, 14:05
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, ikinci tur seçimlerinde oyunu Ankara’da kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, oyunu Çayyolu Mev Gökkuşağı Ortaokulu 4183 numaralı sandıkta kullandı. Eşiyle birlikte oy kullanan Zorlu, oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu sandıktan çıkan sonucun milli iradenin tecellisi olacağını dile getirdi.