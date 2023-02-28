İYİ Parti heyeti AK Parti’yi ziyaret etti

İYİ Parti heyeti, deprem bölgesindeki seçmenlerle ilgili konuları görüşmek için AK Parti’yi ziyaret etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Musavat Dervişoğlu, Erhan Usta ve Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, AK Parti’yi ziyaret etti. Heyeti AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Yılmaz Tunç ağırladı. İYİ Partili heyetin deprem bölgesindeki seçmenlerle ilgili AK Parti Grup Başkanvekillerine bilgi verdiği öğrenildi.