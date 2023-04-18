İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Çılgın projelerin yapılma nedeni harama el uzatmak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çılgın projelerin yapılma nedeni harama el uzatmak, kul hakkına girmek, ona el uzatmak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) düzenlediği 7 Proje-47 Bin 970 Konut Temel Atma ve Tanıtım Töreni’ne katıldı. Törene Akşener’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Törende konuşmak için sahneye çıkarken vatandaşların kendisine yönelik ‘Başbakan Akşener’ sloganları atmasına cevap veren Akşener, "Öyle başbakan diye bağırmak yok. Vereceksiniz oylarınızı, çok çalışacaksınız hem cumhurbaşkanını seçeceksiniz hem de öyle bir oy olacak ki İYİ Parti ben de başbakanlığı hak edeceğim" dedi.

"Çılgın projelerin yapılma nedeni harama el uzatmak"

Sosyal devlet kavramının altını çizen Akşener, "Çılgın projelerin yapılma nedeni harama el uzatmak, kul hakkına girmek ona el uzatmak. Çok enteresan, bir tarafta binlerce konut yapıp gerçekten ihtiyacı olan ailelere ucuz, onların oturabileceği konutlar imal etmek. Hani siz hiçbir şey bilmezdiniz ya. Bunu Paris’te, Lyon’da, Grenoble’da Fransızlar yapar biliyor musunuz? Yani sosyal devlet kavramı o ülkenin eğer demokrasisinin içinde varsa onlar yapar" ifadelerini yer verdi.

"Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar"

Son günlerde Muhammet Yakut isimli bir şahsın siyasi içerikli paylaşımlarına değinen Akşener, "Daha evvel de Sedat Peker’in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Hayatımda ilk defa duyduğum Pırlanta Sitesi, Şehrazat Sitesi. Bu ülke ne olmuş? Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş" ifadelerini kullandı.