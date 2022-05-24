İstasyon Caddesi’nin 25 yıllık trafik çilesi sona erdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Etimesgut İstasyon Caddesi’ne alternatif yapılan bulvarın tamamlandığını “Yıllardır Ankara halkının çektiği çileyi bitirmek bize nasip oldu” sözleriyle duyurdu.

Maliyeti 126 milyon TL olan; 4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşan 9 kilometrelik alternatif bulvar sayesinde Etimesgut ve Sincan’da yaşayan yaklaşık 1,5 milyon vatandaş derin bir nefes alacak.

Başkent’te ulaşım hamlesi başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, katlı ve köprülü kavşak çalışmaları başta olmak üzere yeni yolları birer birer tamamlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent trafiğini rahatlatacak ve can güvenliğini sağlayacak ulaşım projelerinden biri olan Etimesgut İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar yapımının tamamladığını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“Yıllardır Ankara halkının çektiği çileyi bitirmek bize nasip oldu. İstasyon Caddesi ‘Alternatif Bulvar’ çalışmalarımızı tamamlayarak trafiğe açtık. Etimesgut ve Sincan’da yaşayan 1,5 milyon Ankaralının 25 yıllık trafik çilesine son vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

126 milyon TL maliyetle tamamlandı

Hava Hastanesi (Şehit Sait Ertürk Hastanesi) önündeki 3 gidiş 3 geliş altgeçit imalatı ve Türk Kızılayı Önünde (2304. Cadde Girişi) şehir merkezi yönünde bir alt geçidin hizmete girdiği Etimesgut İstasyon Caddesi’nde Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 7/24 yürütülen proje çalışmaları etap etap tamamlandı.

4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşan 9 kilometrelik alternatif bulvar projesi ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) Eryaman Garı alt geçidi başta olmak üzere U dönüşü köprüsü, Türk Kızılayı Caddesi üzerindeki bağlantı köprüsü, 1682. Cadde bağlantı köprüsü ve demiryolu üst geçit köprüsü yapılarak Sincan istikametinde kesintisiz trafik akışı sağlandı. Yılların trafik çilesini sona erdiren projenin 126 milyon TL maliyetle tamamlandığı bildirildi.