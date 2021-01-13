İstasyon Caddesi’nde yıllardır süren trafik sorunu çözülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut İstasyon Caddesi’nin yıllardır kangrene dönen trafik sorununu çözecek projeleri birer birer hayata geçiriyor.

Türk Kızılayı Caddesi üzerinde iki köprülü kavşak çalışmasının tamamlanmasının ardından İstasyon Caddesi’nin trafik çilesine son verecek yeni bir alternatif bulvar yapımı için düğmeye basıldı. 4 demiryolu geçiş köprüsü ve bir alt geçitten oluşacak 5 kilometrelik yeni bulvar için Fen İşleri Daire Başkanlığının 13 Ocak tarihinde ihaleye çıkacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İstasyon Caddesi’ni kullanan 1,5 milyon hemşehrimin çilesini bitirecek proje ile bölgenin yıllardır kangrene dönüşen, can güvenliğini tehdit eden trafik sorununu çözeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen üç aşamalı çalışma kapsamında yeni açılan Ankara Bulvarı devamı niteliğindeki Türk Kızılayı ve İstasyon Caddesi’nin trafik yoğunluğu alternatif bulvar ile rahatlayacak. Elvankent, Sincan ve Etimesgut bölgesini şehir merkezine taşıyan bölgenin en önemli arteri niteliğindeki İstasyon Caddesi’ne alternatif yapılacak yeni bulvar 5 kilometre uzunluğunda 4 demiryolu geçiş köprüsü ve bir alt geçitten oluşacak. TCDD Genel Müdürlüğü’nden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve 3 şerit olarak planlanan alternatif yeni bulvar, demiryolunun kuzeyinden geçecek.

Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi etkileyecek çalışma

Sincan ve Etimesgut ilçesi sakinlerinin kullandığı İstasyon Caddesi’nin trafik çilesinin çözülmesiyle yaklaşık 1,5 milyon kişi güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşacak. Kronikleşen trafik sıkışıklığını önleyecek ve can güvenliğini sağlayacak proje kapsamında İstasyon Caddesi şehir merkezi istikametinde 3 farklı noktada bulunan sinyalize kavşak ortadan kaldırılarak, trafik akışı kesintisiz hale getirilmiş olacak. Projenin Türk Kızılayı Caddesi’ndeki çalışmalardan sonra ikinci aşamasında yer alan yeni bulvarın ardından üçüncü aşama olan Hikmet Özer Caddesi Alt Geçidi de ilerleyen süreçte tamamlanarak trafiğe açılacak.