İstasyon Caddesi’nde 163 milyon liralık altyapı projesi sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut İstasyon Caddesi üzerinde altyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.

Etimesgut İstasyon Caddesi’nin yıllardır çözülemeyen trafik sorununa son veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bölgede gerek yenilenmemiş olması gerekse nüfus artışı sonucu oluşan altyapı yetersizliği ile sağanak yağışlar sonucunda meydana gelen su taşkınlarının önüne geçmek için düğmeye bastı. ASKİ Genel Müdürlüğü, 163 milyon liraya tamamlanacak olan yeni yağmur suyu ve pis su hattı yapım çalışmalarını hızlandırdı.

“İnsan canını riske atan su taşkınlarını sonlandıracağız”

İstasyon Caddesi’nde başlayan altyapı çalışmalarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Etimesgut İstasyon Caddesi’nde yılların trafik sorununu çözmüştük. Şimdi ise uzun yıllardır yenilenmeyen ve nüfus artışına bağlı yetersiz kalan altyapı için harekete geçtik. 163 milyon TL maliyetli projemizle insan canını riske atan su taşkınlarını sonlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Başkente yakışmayan görüntüler son bulacak

Yoğun trafik akışını olumsuz yönde etkileyen ve cadde üzerinde yer alan esnaf ile yayaların da zor anlar yaşadığı görüntülere son verecek çalışmalar çerçevesinde mevcut altyapı tamamen yenileniyor.

Çalışmalarını hızlandıran ve okullar açılana kadar bitirmeye çalıştıklarını ifade eden ASKİ Kanal İnşaat Daire Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar, “Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi’nde Sincan yönünde yaklaşık 5 bin metre pis su ve yağmur suyu hattı çalışmalarına yoğun bir şekilde 4 noktadan başladık. 20 gün içinde bin 600 metre pis su ve yağmur suyu hattı yaptık. Zor kısmını atlattık. Ana caddeden çıktıktan sonra ara sokak bağlantıları bitirip asfalta hazır hale getireceğiz. Toplamda burada 12 bin metre hat çalışması yapacağız” dedi.

Projenin maliyeti 162 milyon 944 bin lira

İstasyon Caddesi’nin yenilenen altyapısıyla birlikte bölgede biriken pis suyun Tatlar’da bulunan Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’ne, yağmur suyunun ise Ankara Çayı’na deşarj edileceğini söyleyen Şişmanlar, “Önümüzdeki sezonlarda yağabilecek yağışlarda ve buradaki nüfus artışından kaynaklanan atık su yoğunluğunu çözmüş olacağımızı ümit ediyorum. İstasyon Caddesi’nde mevcut altyapıyı tamamen yeniliyoruz. Devlet Demiryolları’nın altından ilave 2 tane özel olmak üzere 4 noktadan geçişimiz var” ifadelerini kullandı.

Yıllardır devam eden sorunun çözümü için ağustos ayı başında “Ankara İli Etimesgut İlçesi İstasyon Caddesi Atık Su ve Yağmur Suyu Kolektör ve Şebeke Hatları Yapım İşi” ihalesine çıkan ASKİ, buradaki çalışmalarını 162 milyon 994 bin 922 TL maliyetle tamamlayacak.