İstasyon Caddesi alternatif bulvarı tamamlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1,5 milyon vatandaşın kronik trafik sorununu çözecek Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar çalışmalarında sona yaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5,6 kilometre uzunluğunda, 1 alt geçit ile 4 köprüden oluşan ana bulvarın kısa sürede trafiğe açılacağı müjdesini Nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada “İstasyon Caddesini yapmak bize nasip oldu, çok yakında açacağız” sözleriyle duyurdu.

25 yıllık çözülemeyen ulaşım sorunlarına neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ve Sincan ilçesinde yaşayan 1,5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren Etimesgut İstasyon Caddesi’nin trafik yoğunluğunu azaltmak için başladığı ‘Alternatif Bulvar’ çalışmalarında sona yaklaştı.

Bölgenin trafik çilesine son verecek

Can güvenliğini önceleyerek Başkentlileri konforlu ve kesintisiz ulaşım ağlarıyla buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ana bulvar uzunluğu 5,6 kilometre, yan yollarla birlikte toplam 8,7 kilometreden oluşan alternatif bulvarı hizmete açmak için gün sayıyor.

İlk önce Yüksek Hızlı Tren (YHT) Eryaman Garı alt geçit ayağındaki çalışmalar kapsamında prekast ve korkuluk imalatları ile asfalt yapım çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, U dönüş köprüsü ve YHT Eryaman Garı alt geçitindeki çalışmaları da sonlandırdı.

Türk Kızılayı Caddesi’ne yapılacak bağlantı köprüsü dahil 1682. Cadde’de yer alan bağlantı köprüsündeki çalışmaları da bitiren Büyükşehir Belediyesi son olarak demiryolu üst geçit köprüsündeki çalışmalarda yüzde 95 oranında ilerleme sağladı.

Ağustos 2021 tarihinden itibaren Devlet Demiryollarının deplase çalışmalarını bitirmesi beklenen, bölgenin trafik çilesine son verecek tek yön ve 3 şeritten oluşan alternatif bulvarın, aydınlatma çalışmalarının da tamamlanmasıyla en geç 1 ay içinde hizmete açılması planlanıyor.