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İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar’ı Başkentlilerden tam not aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar” Projesini tamamlayıp Başkentlilerin hizmetine açtı. Trafik sorununu çözen yeni bulvara tam not veren vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam pik saatlerde trafiğin gözle görülür şekilde rahatladığını söylediler.

ANKARA 28.05.2022, 09:55
İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar’ı Başkentlilerden tam not aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar” Projesini tamamlayıp Başkentlilerin hizmetine açtı. Trafik sorununu çözen yeni bulvara tam not veren vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam pik saatlerde trafiğin gözle görülür şekilde rahatladığını söylediler.

Başkent’te ulaşım atağı tüm hızıyla devam ediyor. Yılların trafik sorununu köprülü, katlı kavşak çalışmaları ve yeni yollarla çözen Büyükşehir Belediyesi Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesini tamamladı. Toplam uzunluğu 9 kilometre olan ve 4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşan bulvar projesinin maliyeti ise 126 milyon TL olduğu bildirildi. Bölge sakinleri ve yolu kullanan vatandaşlar ise projeye tam not verdi. Alternatif Bulvarı kullanmaya başlayan vatandaşlar özellikle sabah ve akşam pik saatlerde bölge trafiğinin gözle görülür şekilde azaldığını vurguladı.

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