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İşkur’un “istihdam garantili" kursları işsizliğe çare oluyor

ASOSEM temsili kursiyer başarı belgesi töreni, İşkur Genel Müdürü, Sincan Belediye Başkanı, ASO ve OSB başkanlarının katılımıyla, gerçekleştirildi.

ANKARA 25.02.2021, 14:37
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İşkur’un “istihdam garantili" kursları işsizliğe çare oluyor

ASOSEM temsili kursiyer başarı belgesi töreni, İşkur Genel Müdürü, Sincan Belediye Başkanı, ASO ve OSB başkanlarının katılımıyla, gerçekleştirildi.

İstihdam seferberliği kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme işbirliği Protokolü (MEGIP) hayata geçirildi. MEGİP Projesi kapsamında 2 yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlendi. Kursları başarı ile bitiren öğrenciler hem mesleki yeterlilik belgesi sahibi oldu hem de iş imkanına ulaştı.

MEGİP’te, nitelikli eleman sorununa merhem olacak istihdam talebi işverenden, eğiticilerin ücretleri, eğitim giderleri İşkur’dan, eğitim Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) tarafından sağlanmakta. Kursiyerlere günlük 108 Türk Lirası cep harçlığı ücret ödenmekte ve eğitim ücretlerini İşkur karşılamakta. Eğitimler, üç ay teorik mesleki bilgiler ve üç ay kursiyerin eşleştirildiği ve kurs sonunda istihdam edileceği işletmede olmak üzere toplam altı ay sürüyor. İşkur, kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılıyor. Eğitimlere başvurular şahsen ASO-SEM veya ASO-SEM sosyal medya hesapları ve web sitesi www.aso-sem.com üzerinden ya da doğrudan başvurmak suretiyle 7/24 ve 365 gün kayıt yaptırabiliyor. Uzaktan erişim yoluyla www.aso-sem.com web adresinde başvuru formunu online olarak uzaktan doldurduklarında, kendilerine kurs başlama tarihi ve meslekler konusunda bilgi veriliyor.

“Bu sene üniversiteden ilk mezunlarımızı vereceğiz ama pek çoğu daha üniversiteye kayıt olduktan sonra gelir kazanabilir hale gelmişlerdi”

Eğitim konusunda nitelikli insan yetiştirmeye dikkat çeken Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Bizim insan kaynağımız nasıl şekillerde elde ettiğimize bakmamız lazım. Burada ülkenin ihtiyaçlarına göre hangi alanda ne kadar insana ihtiyacımız varsa o işi en iyi yapabilecek insanları, oraya o alanlara seçip o alanda eğitip iş dünyasına, hayata hazırlamamız lazım. Bu düşüncelerle çıktığımız yolda, Ankara Sanayi Odası 1.organize sanayi bölgesi içerisinde 6 tane okul kurduk. Anaokulundan başlayarak becerilerini geliştirebilmek için çocuklara atölyeler kurduk. ASO teknik kolejimiz var son derece başarılı gidiyor. Bu sene üniversiteden ilk mezunlarımızı vereceğiz ama pek çoğu daha üniversiteye kayıt olduktan sonra gelir kazanabilir hale gelmişlerdi” ifadelerini kullandı.

“Beni duygulandıran kadınlarımızın da bu proje içerisinde ağırlıkla yer almaları”

MEGİP projesinin dikkat çeken noktalarına değinen Nurettin Özdebir, “Bu projede en şok hoşuma giden beni duygulandıran kadınlarımızın da bu proje içerisinde ağırlıkla yer almaları. O konuda Belediye Başkanımız Murat Ercan’a çok teşekkür ediyorum. Sincan da çalışmak isteyen kadınlarımızı yönlendirdiler. Onların içerisinde sektörün ihtiyacı olan döşemeci ustasıyla başladık kadınlarımızı istihdam etmeye. Böyle bir şey içerisine girmelerinde katkıda bulunmalarını tebrik ediyorum. Türkiye için üretiyorsunuz” dedi.

“Sanayi üretimi yıl boyunca yüzde 8’lik yüzde 10’luk büyümeyle ülkeyi ayağa kaldırdı”

Sanayi sektörünün, ülke ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Özdebir, “Hizmet sektörü şuanda tıkanmış vaziyette. Ama sanayi üretimi yıl boyunca yüzde 8’lik yüzde 10’luk büyümeyle ülkeyi ayağa kaldırdı. Hepimiz bu ülke için varız bu ülke için çalışıyoruz. Büyüklerimizden ricamız bir an evvel insan kaynağı planlamasını iyi yapıp iş kurun. Bu konuda emek veren herkese sayın kaymakamıma ilçemiz bazında sayın belediye başkanımıza sayın milli eğitim müdürümüze sayın İşkur il müdürümüze ve sayın genel müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye’yi çok daha güzel, çok daha aydınlık günler bekliyor” ifadelerini kullandı.

“2020 yılında ise 542 kursiyerin yüzde 97’sini istihdam ettik”

İş gücünün niteliğinin geliştirilmesi, ve bunun arttırılmasının önemli olduğunu söyleyen İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk, “Hem sanayicilerimizle hem işverenlerimizle güçlü bir diyalog halinde, mesleki eğitim kurslarımızla, aktif eğitim kurslarımızla destek sağlıyoruz bunun en önemli örneklerinden biri bu gün başarı belgelerini teslim edeceğimiz Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP), bu program mesleki eğitim kursları ile iş başı eğitim programlarını harmanladığımız bir program. Ankara Sanayi Odası (ASO) ile bu uygulamayı 2019 yılında başlattık. 2019’da 119 kursiyerin tamamını, 2020 yılında ise 542 kursiyerin yüzde 97’sini istihdam etmiş olduk. 2021 yılında ASOSEM ve ASO ile cnc operatörlüğünden tornacılığa, kaynakçısından, dikiş makinesi operatörüne kadar yaklaşık 10 farklı meslek kursları ile devam ediyoruz. Bu MEGİP projesinin bir artısı da kurs bittikten sonra kursiyerlerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması. Diğer kurslarda yeterlilik belgesi olmuyor. İstihdam için yeni programlar oluşturmaya da devam ediyoruz. Bu projede emeği geçen bütün paydaşlarımıza da sonsuz teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Her yıl 2 bin 500 kişiye ihtiyacı oluyor”

Sincan Belediyesinin sanayi bölgesi olduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Beş tane organize sanayi bölgemiz var. İçinde bulunduğumuz organize sanayi bölgesi de bunların en büyüğü. Yaklaşık 50 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Her yıl 2 bin 500 kişiye ihtiyacı oluyor büyüdüğü için. Bu da nitelikli elaman olarak aranıyor tabi. Bizde burada gençlerimize hem meslek kazandırıyoruz hem de sonrasında aranan eleman olarak iş imkanı buluyor. İstihdam sağlama konusunda biz Sincan Belediyesi olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. İşin duyurulmasından, tanıtımına kadar servisinden, lojistiğine kadar her türlü deştiği vermekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
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