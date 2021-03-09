İnci Kolejinde yüz yüze eğitim heyecanı

Pandemi sebebiyle kimi zaman online kimi zaman ise yüz yüze olarak gerçekleştirilen eğitime, ara tatilden sonra yüz yüze olarak devam edilme kararı verildi.

Öğrencilerin bilgisayar başından derse katıldıkları günler, yeni alınan kararlar sayesinde geride kaldı. Pek çok okul gibi İnci Koleji’nin de öğrencileri için kapılarını açıp, heyecan içindeki bekleyişleri sona erdi. Okullarını özleyen öğrenciler büyük mutlulukla yüz yüze eğitim için okullarına koştular. Durum ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, "Çocuklar okulu, biz de çocukları çok özledik. Hijyen kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiğimiz bu kavuşma hepimizi mutlu etti. Başarılarımıza yenilerini eklemek için eğitime kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pandeminin sona ereceği ve çocukların okullarında eğitimlerine devam edebileceği bir dönem olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.