İnanç ve kültürel değerlere hoşgörü çağrısı

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, “Milli, manevi, kutsal, inanç ve kültürel değerlerimize insanımıza birazcık anlayış, hoşgörü ve saygı lütfen. Çünkü başka Türkiye yok” dedi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, gündeme ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

İslam devletlerinin ve birçok devletin Türkiye’yi örnek aldığını belirten Can, “Biz, ecdadımız ile küs olamayız. Onlara sırtımızı dönemeyiz, dün ile kavga edemeyiz. Bu tür ve durumlardan uzak durulması gerekir. Farklı düşüncelere sahip olsak bile Çanakkale zaferinde olduğu gibi Çanakkale ruhu ile vatanımızı her türlü saldırılara karşı biz birlikte güçlüyüz ve kardeşlik sınır tanımaz edası ile ortak hareket etmeliyiz. Savaş, terör, darbe gibi müdahalelerde ortak bir duruş sergilemeliyiz” dedi.

Çatışmaların insanları kargaşaya sürüklediğini kaydeden Can, okul eğitimlerinde manevi duyguların da işlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Gelecek, makam, rakam kaygıları ve kazanımları için toplumsal huzuru bozacak açıklamalar için inanç değerlerine saldırmak, eleştirmek sadece yanlış olarak nitelendirilemez” diyen Can, imam hatip liselerine karşı oluşan ön yargının öğrencileri küçük düşürdüğünü not düşerek, “Aydın insanlar bu tür açıklamalardan uzak kalmalıdır, karşı tarafı mağdur ederek, mensubiyeti bulunanlara sataşılarak hukuksal hakları aramaya zorlamamalıdır. Kimse gelecek, makam, politika, siyaset kaygısı için ağzı olan konuşur misali sınırsız konuşma ve toplumu gererek inançlara hakaret etme hakkına sahip değildir” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye üzerinde kimse oyun oynayamaz. Değerlerimiz bizim için çok önemlidir. Projelerimizde olduğu gibi ‘kardeşlik sınır tanımaz, biz birlikte güçlüyüz, başka Türkiye yok’ diyoruz” ifadelerini kullanan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, şunları aktardı:

“Bu saldırı, kin neden. Milli ve manevi değerler makam, çıkar adına bu kadar saldırı sadece haksızlık da değildir. Herkes kendisinden sorumludur. Yetkisi olmadığı halde kurumlar adına, bazı meslekler adına toplumu rencide edecek açıklamalar sadece yetki karmaşası da değildir. Liyakat, hoşgörü bu milletin temel değerlerindendir. Biz, bilim adamlarımızdan kaliteli ve kalıcı eğitim istiyoruz. Hocalarımızın öğrencilerine örnek olmalarını, yol göstermelerini, hedef belirlemelerini, bilim adıma ilklere, buluşlara imza atmalarını, toplumsal barışa, huzura katkıda bulunmalarını istiyoruz. Milli, manevi, kutsal, inanç ve kültürel değerlerimize insanımıza birazcık anlayış, hoşgörü, saygı lütfen. Çünkü başka Türkiye yok.”