İlkokulda sınıf başkanı seçimle belirlendi

Çankaya İlkokulu 2-G sınıfında sınıf başkanlığı için 6 öğrenci aday olunca öğretmen Nil Şeyda Şahin tarafından seçim düzenlendi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sınıf başkanlığı için fazla aday çıkan Çankaya İlkokulu 2-G sınıfında başkanlığın yapılacak seçimle belirlenmesine karar verildi. Sınıf başkanı olmak için 6 adayın yarıştığı sınıf başkanlığı seçimini Mehmet Fatih Çamsoy kazandı. Sınıf başkanı seçilmesinden dolayı sınıf öğretmeni ve arkadaşlarına teşekkür eden Mehmet Fatih, "Değerli öğretmenimize bize bu demokratik hakkı tanıdığından dolayı teşekkür ediyorum. Bana oy veren arkadaşlarıma karşı mahcup olmamak için görevimi eşit, adil ve özveriyle yapacağım’’ dedi.

Seçimlerin ardından minik öğrenci Okul Müdürü Metin Doğan Bayındır’ı ziyaret ederek sevincini paylaştı. Mehmet Fatih, bir süredir rahatsız olan Müdür Bayındır’a çiçek takdim ederek, geçmiş olsun dileklerini de iletti.