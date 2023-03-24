İlk oruçlar Keçiören Belediyesi iftar çadırlarında açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından deprem bölgeleri Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş Ekinözü’ne kurulan iftar çadırlarında ilk oruçlar açıldı. Bölgede bulunan depremzede ve görevli personele hizmet veren iftar çadırında sıcak yemek, içecek ve tatlı ikram edildi.

Ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde binlerce insana sıcak iftarlık sunacaklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ramazan ayının deprem bölgelerimizde gönül rahatlığıyla idrak edilebilmesi için çadırlarımızı kurduk. Yemeklerimizi bölgede pişirerek vatandaşlarımıza sunuyoruz. İlk oruçlar iftar çadırımızda açıldı. Yüce Rabbim vatandaşlarımızın oruç ibadetlerini kabul etsin” dedi.