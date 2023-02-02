İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nden İsveç’e tepki

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki geldi. Dernek Başkanı Yücel Can, "Paludan ve işbirlikçileri Haçlıların soğuk savaşıdır, sözden öte gitmeyen barbarlardır” dedi.

Dost Meclisi Buluşmaları Konferansının açılış ve selamlama konuşması yapan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, “Yüce Allah kainatta en çok insana değer veriyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ayrım yapmadan herkese insani yaklaşımın ve adaletli olmanın gereğini kurumsallaştıran ve yaptırım gücü olan Hılfıl Fudül Cemiyetini, ecdadın eseri olan Ahiler ve Loncalar Teşkilatlarını örnek ve referans alıyoruz” ifadelerini kullandı. Can, “Logomuzda bulunduğu şekli ile renklerini Türk bayrağından alarak kırmızı kadar kararlı ve gerekirse amaçları, değerleri doğrultusunda canlarını seve seve vereceğiz. Beyaz kadar arı ve duru kalarak ara renk bile olmayacağız. İnançlara saygılı olacağız. Liyakat, adalet, samimiyet, sadakat, vefa gibi ahlaki değerlere bağlı kalacağız. Bu nedenle insana yönelik çalışmalarında sınır tanımıyoruz ve evrensel değerlerden kopmadan dünya ile birlikte yaşayarak umut ve ümit olan bir Türkiye için hasbiyane gayret göstereceğiz. İşte görüyorsunuz aklını yitirmiş, kinlerinden ne yaptıklarını bilmeyen Paludan ve işbirlikçileri Haçlıların soğuk savaşıdır, sözden öte gitmeyen barbarlardır” ifadelerini kullandı.

Program akademisyen Kadirhan Sunguroğlu’nun konuşması ile devam etti. Sunguroğlu, Paludan ve İsveç’in hadlerini aştıklarını ve İslam alemine hakaret ederek bizi strese koydukları ve bunun altında da kalınmayacağını belirttiği konuşmasında “Bunların empati, evrensel ve inanç değerlerinden haberleri de yok” ifadelerini kullandı.

İdare, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları, sanat, eğitim, siyaset, politika, iş adamlarının katılım gösterdiği Dost Meclisi Buluşmaları Konferansının bitiminde Dernek Genel Başkanı Yücel Can teşekkür konuşması ile birlikte Kadirhan Sunguroğlu’na Onur ve Şükran Belgesini salonda bulunan engelli bir konuk ile birlikte takdim etti.